Melissa McCarthy è la famigerata Lee Israel nel trailer di Can You Ever Forgive Me?

Fox Searchlight ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, biopic in cuiinterpreta la biografa

La pellicola racconta la rocambolesca vicenda della biografa Lee Israel, giornalista che iniziò la sua carriera documentando la vita di alcune delle più grandi star di Hollywood come Katharine Hepburn o Tallulah Bankhead; la sua biografia della giornalista Dorothy Kilgallen apparve addirittura nella lista dei migliori bestseller del New York Times. Tuttavia, dopo il fallimento del suo ultimo lavoro, sulla grande imprenditrice Estée Lauder, la sua carriera finì disastrosamente nella metà degli anni Ottanta. I problemi aumentarono con l’arrivo dell’alcolismo e la Israel cominciò a scrivere false lettere firmate da scrittori e attori deceduti da rivendere per cifre considerevoli, arrivando anche a rubare le originali per sostituirle con dei falsi. L’attività illecita della scrittrice venne in seguito scoperta dall’FBI.

Can You Ever Forgive Me?, che prende il titolo dall’omonimo memoriale della Israel, è diretto da Marielle Heller, già fattasi notare con il precedente Diario di una teenager, e vede nel cast la presenza - oltre alla McCarthy - di Richard E. Grant, Dolly Wells, Jane Curtin, Ben Falcone, Anna Deavere Smith, e Stephen Spinella. Lo script è stato curato da Nicole Holofcener (Enough Said) e Jeff Whitty (Avenue Q).

La pellicola arriverà nelle sale statunitensi il prossimo autunno. Di seguito anche il poster ufficiale.