Melissa McCarthy e Ben Falcone al lavoro su Super-Intelligence

The Hollywood Reporter ha dato notizia del fatto che Melissa McCarthy sarà la protagonista della prossima commedia d'azione di New Line, intitolata Super-Intelligence. Il marito della McCarthy, Ben Falcone, dirigerà la pellicola.

Questo progetto segnerà la quarta collaborazione del duo. In precedenza, hanno lavorato infatti insieme a Tammy, The Boss e Life of the Party. Life of the Party sarà distribuito l'11 maggio 2018 in USA.



La sceneggiatura è stata scritta da Steve Mallory, che ha anche scritto The Boss. La produzione del film inizierà a luglio di quest'anno.



Melissa McCarthy ha alcuni progetti da concludere, prima dell'inizio della produzione di questo film. Ha in uscita The Kitchen, il nuovo film di New Line, che si basa sulla serie comica con lo stesso nome e alla quale lavorano anche Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss.



In Super-Intelligence, la McCarthy interpreterà Carol Peters, ex dirigente aziendale la cui vita è triste e lei insoddisfatta: tutto cambierà quando verrà selezionata per fare da osservatore alla prima super intelligenza del mondo - un'intelligenza artificiale che potrebbe (o anche no), conquistare il mondo.