Melissa Gilbert accusa Oliver Stone:"Mi organizzò un provino umiliante"

Intervenuta nel corso dello show radiofonico Radio Andy, condotto da, l'attriceha accusato di molestie il noto regista premio Oscar Oliver Stone . Inizialmente l'attrice ha raccontato il fatto senza specificare il nome della persona a cui si stava riferendo ma poi nel corso della conversazione ha cambiato idea.

Melissa Gilbert sostiene di aver partecipato ad un'audizione e che il regista le chiese mi mettersi a quattro zampe e di leggere una scena scritta apposta per lei, nella quale doveva esclamare 'Prendimi, baby'.

"Sono seduta qui e ti sto raccontando questa storia. Però ho paura di dire il suo nome perché sono preoccupata per le ripercussioni. Oh al diavolo! Era Oliver Stone e il film era The Doors."

Le molestie arrivarono dopo aver messo in imbarazzo il regista in pubblico e l'attrice se ne andò in lacrime dalla stanza.

"Finora non ne ho mai parlato e la ragione di tutto questo è che ho detto qualcosa che lo ha messo in imbarazzo pubblicamente. Aveva scritto questa scena 'speciale' che voleva che io ripetessi durante l'audizione, è stato umiliante e orrido."

Al momento Oliver Stone non ha replicato in alcun modo. L'accusa di Melissa Gilbert nei confronti del regista di Platoon e Nato il quattro luglio, segue quella dell'ex modella di Playboy, Carrie Stevens, che ha dichiarato di essere stata molestata dal regista durante un party.