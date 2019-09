Melissa Benoist è la nuova Supergirl nella clip di Jay & Silent Bob

Dopo aver ammirato il nuovo poster di Jay & Silent Bob, ispirato a quello di C'Era Una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino, una nuova clip ci mostra la parte che Melissa Benoist avrà nel nuovo film di Kevin Smith.

Il filmato, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, mostra uno sguardo più approfondito al ruolo della star di Supergirl, rivelando che il suo personaggio, chiamato Chronic, è piuttosto in conflitto con quello di Bluntman, interpretato da Val Kilmer.

Il primo trailer di Jay & Silent Bobè stato rilasciato all'inizio di questa estate al Comic-Con di San Diego, e da allora il film è stato valutato Rated-R per "contenuto sessuale forte e pervasivo, linguaggio volgare, uso di droghe e nudità". Il progetto ha avuto una lunga gestazione da parte di Smith e i suoi amici collaboratori, e includerà una valanga di star, tra le quali Ben Affleck, Matt Damon, Jason Lee, Joey Lauren Adams, Rosario Dawson, Shannon Elizabeth, Justin Long, Jason Biggs, James Van Der Beek, O'Halloran e addirittura Chris Hemsworth.

Il film, tra l'altro, sarà collegato a Dogma, celebre cult del regista uscito nel 1999, con Damon che riprenderà il suo iconico ruolo di Loki. Speriamo che Hemsworth, interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe, non faccia confusione, dato che sempre Damon aveva parodiato il Loki di Tom Hiddleston in una celebre scena di Thor: Ragnarok.