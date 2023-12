Melissa Barrera è tornata: primo sguardo al nuovo film dopo il licenziamento da Scream 7

Dopo il clamoroso licenziamento da Scream 7, che sta ancora facendo discutere il mondo di Hollywood, in queste ore sono state diffuse le prime foto ufficiali di Your Monster, uno dei prossimi film con protagonista Melissa Barrera.

Secondo le poche informazioni diffuse in merito al progetto, Your Monster racconta la storia di un'attrice la cui carriera è difficoltà la cui vita cambia per sempre quando, una notte, fa la conoscenza di un mostro che vive nascosto all'interno del suo armadio: inizialmente terrorizzata dall'aspetto orribile e inquietante del mostro, ben presto la ragazza scoprirà che dietro quell'apparenza da incubo si nasconde un animo gentile e affascinante.

Your Monster è uno dei quattro film con protagonista Melissa Barrera di prossima pubblicazione: il primo è ovviamente il nuovo film di mostri della Universal, del quale non si conoscono i dettagli della trama ma che riunirà la star con i registi di Scream 2022 e Scream 6, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, mentre gli altri due sono il biopic The Collaboration, un film sull'amicizia tra due degli artisti più famosi del mondo, la leggenda della pop art Andy Warhol e il re del neoespressionismo Jean-Michel Basquiat, e il thriller The One, la storia di una ragazza che fa un ultimo disperato tentativo per trovare il vero amore iscrivendosi ad un reality show di appuntamenti solo per ritrovarsi all'interno di un inquietante mondo di ossessioni e apparenza.

