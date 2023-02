Melissa Barrera, la star di Scream 6 protagonista di God's Country prodotto da Matt Reeves

Melissa Barrera, tra i protagonisti del franchise cinematografico Scream, interpreterà il personaggio principale del nuovo film prodotto da Matt Reeves, God's Country, opera seconda di Egor Abramenko. Il film entrerà ufficialmente in produzione nel corso dell'estate del 2023, come confermato nelle ultime ore.

In God's Country Melissa Barrera sarà una giovane donna salvadoregna che si reca in Kentucky per far visita al proprio fidanzato. Scoprirà qualcosa che andrà oltre all'immaginabile e il suo sogno americano si trasformerà ben presto in un incubo di proporzioni bibliche.



Il regista dell'ultimo film sull'Uomo Pipistrello con Robert Pattinson, Matt Reeves - non perdetevi la nostra recensione di The Batman - produttore del film, ha parlato con toni euforici di Abramenko:"Egor è un talento emergente entusiasmante e sono entusiasta di realizzare un film di mostri insieme a lui".

Abramenko ha debuttato dietro la macchina da presa con l'horror Sputnik, che ha ottenuto il plauso della critica nonostante le difficoltà di distribuzione legate alla pandemia.

Molto attivo nell'ambito dei cortometraggi, Egor Abramenko ha diretto The Passenger, Capsule e Polaroid Love.



Barrera ha recitato nell'ultimo capitolo di Scream e ha raccontato che gli inseguimenti a New York in Scream 6 sono terrificanti.

Nel cast del nuovo capitolo del franchise anche i ritorni ufficiali di Courteney Cox e Hayden Panettiere, con la star della serie Netflix Mercoledì, diretta da Tim Burton, Jenna Ortega.