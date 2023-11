Melissa Barrera, lo sfogo dopo il licenziamento da Scream:'condanno antisemitismo e l'islamofobia'

Per la prima volta dal suo improvviso licenziamento da Scream 7 a causa di una serie di post ritenuti dalla casa di produzione Spyglass antisemiti e di incitamento all'odio, l'attrice Melissa Barrera ha rotto il silenzio sulla situazione con un nuovo messaggio lanciato via social.

"Prima di tutto condanno l'antisemitismo e l'islamofobia. Condanno l'odio e il pregiudizio di ogni tipo contro qualsiasi gruppo di persone", si legge nella dichiarazione, arrivata tramite le Storie di Instagram. "Come latina, orgogliosa messicana, sento la responsabilità di avere una piattaforma che mi conceda il privilegio di essere ascoltata, e quindi ho cercato di usarla per sensibilizzare sulle questioni che mi stanno a cuore e per prestare la mia voce a coloro che ne hanno bisogno. Ogni persona su questa terra – indipendentemente dalla religione, dalla razza, dall’etnia, dal genere, dall’orientamento o dallo status socio-economico – merita pari diritti umani, dignità e, naturalmente, libertà”. L'attrice ha aggiunto: "Credo che un popolo NON debba essere giudicato in base ai comportamenti dei propri leader, e che nessun organo di governo dovrebbe essere al di sopra delle critiche. Prego giorno e notte per la fine delle morti, per la fine della violenza e per una coesistenza pacifica. Continuerò a parlare apertamente in favore di coloro che ne hanno più bisogno e a sostenere la pace e la sicurezza, i diritti umani e la libertà. Il silenzio non è un'opzione per me."

Nel frattempo, dopo l'addio ufficiale di Jenna Ortega a Scream 7, di tempismo di certo poco felice ma totalmente slegato dalla questione di Melissa Barrera, pare che Spyglass sia già corsa ai ripari, con la sceneggiatura del film che sarà riscritta da capo: stando a quanto riportato, i protagonisti di Scream 7 saranno Patrick Dempsey e Neve Campbell, che tornerà nel ruolo iconico di Sydney Prescott.

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.