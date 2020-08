Melissa Barrera, scoprite la splendida star messicana annunciata protagonista di Scream 5!

Nelle scorse settimane è stato confermato ufficialmente l'arrivo di Scream 5, nuovo capitolo della celebre saga horror creata dal compianto Wes Craven che vedrà Courtney Cox tornare nel ruolo di Gale.

Con un nuovo aggiornamento arrivato nelle scorse ore, è stato annunciato che la star messicana Melissa Barrera sarà la protagonista di Scream 5, con Deadline che riferisce che l'attrice avrà un 'ruolo chiave' nel nuovo film.

La Barrera è un'attrice e cantata messicana nata a Monterrey il 4 luglio 1990: avrebbe dovuto debuttare al cinema quest'anno con In the Heights - Sognando a New York, dramma musicale diretto da Jon M. Chu, la cui uscita è stata posticipata al 2021 a causa della pandemia. Lavora in televisione dal 2014 con apparizioni in serie tv messicane come Siempre tuya Acapulco, Tanto amor e Club de Cuervos. Inoltre, nel 2013 ha pubblicato il suo primo e ad oggi unico album, intitolato Melissa e Sebastian.

Ricordiamo che i registi di Ready or Not e V/H/S Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett stanno resuscitando il franchise per Spyglass Media Group e Paramount Pictures, basandosi su una sceneggiatura scritta da James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock). Kevin Williamson e Chad Villella sono i produttori esecutivi con Vanderbilt per la Project X Entertainment, mentre Paul Neinstein e William Sherak figurano come produttori.

Scream 5 arriverà nel 2021.