Melissa Barrera rompe il silenzio su Scream e Jenna Ortega: 'Per sempre la mia famiglia'

In attesa di capire quale sarà il futuro di Scream 7, che pare stia andando verso un importante reboot produttivo, l'attrice Melissa Barrera è tornata a parlare della saga e della collega Jenna Ortega dopo il controverso licenziamento voluto da Spyglass.

"Sono così grata per quello che ho potuto infondere nel franchise, ed è qualcosa di cui sarò orgogliosa per sempre", ha dichiarato l'attrice ai microfoni di Deadline dal tappeto rosso del Sundance Film Festival 2024, che ha aperto i battenti in queste ore. In merito alla collega Jenna Ortega, che l'attrice ha rincontrato lo scorso fine settimana alla 17a serata annuale prima del gala dell'MPTF insieme a tanti altre star degli ultimi due film di Scream come Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Liana Liberato, Tony Revolori, Jack Quaid e e Skeet Ulrich, l'attrice ha dichiarato: “Siamo una famiglia per la vita. Quando ci incontriamo è come se il tempo non fosse mai passato, ed è quello che è successo durante quell'evento. Quando ci troviamo vogliamo solo passare altro tempo insieme, e niente potrà mai cambiare questo fatto".

Nel frattempo, anche il destino di Jasmin Savoy Brown in Scream 7 è ancora incerto, come rivelato dalla stessa attrice. Il film non ha ancora una data d'uscita, restate sintonizzati per tutte le prossime novità.