Melissa Barrera: quali sono i prossimi film dell'attrice dopo il licenziamento da Scream?

Quali sono i prossimi film di Melissa Barrera? Archiviato il capitolo Scream in seguito all'improvviso licenziamento da Scream 7, diamo un'occhiata ai futuri impegni sull'agenda dell'attrice messicana.

Melissa Barrera ha attualmente 4 nuovi film in lavorazione: quello che ha certamente ottenuto maggiore attenzione mediatica è il nuovo film di mostri della Universal, di cui non si conoscono i dettagli della trama sebbene sia stato confermato che il progetto riunirà la star con i registi del collettivo Radio Silence, nello specifico il duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che l'avevano scelta proprio per il nuovo corso della saga di Scream. Come detto, però, al momento il progetto è tenuto sotto il massimo livello di segretezza possibile in casa Universal, e non è ancora stato reso noto a quale saga horror classica sarà legato né se introdurrà un nuovo mostro del famoso studio cinematografico.

Gli altri tre progetti che includono Melissa Barrera nel cast sono The Collaboration, incentrato sull'amicizia tra due degli artisti più famosi del mondo, la leggenda della pop art Andy Warhol e il re del neoespressionismo Jean-Michel Basquiat, Your Monster, la storia di un'attrice la cui carriera è difficoltà che una notte incontra un mostro dall'aspetto terrificante ma dall'animo gentile e affascinante che vive nel suo armadio, e infine The One, la storia di una ragazza che fa un ultimo disperato tentativo per trovare il vero amore iscrivendosi ad un reality show di appuntamenti, solo per ritrovarsi all'interno di un inquietante mondo di ossessioni e apparenza.

