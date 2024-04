Melissa Barrera incontra una bambina vampira nell'inquietante trailer di Abigail

Sarà nelle sale americane il 19 aprile Abigail, il nuovo horror con protagonista Melissa Barrera e diretto dai registi di Scream e Scream VI, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nel frattempo, è stato distribuito il trailer del film che mostra alcune sequenze con il personaggio di Barrera che incrocia una bambina vampira.

In Abigail, Melissa Barrera interpreta uno dei membri di un gruppo di presunti rapitori che si ritrovano sotto minaccia quando la bambina rapita si rivela essere una vampira assetata di sangue. Barrera torna a lavorare con Bettinelli-Olpin e Gillett, con i quali aveva già collaborato nella saga di Scream. Il team del franchise horror creato da Wes Craven non finisce qui, perché Abigail è scritto da Guy Busick, che ha lavorato alla sceneggiatura anche dei due Scream precedenti.

I registi di Abigail si sono scusati con gli attori perché hanno svelato che si tratta del loro film più violento:"I nostri film sono tutti sanguinosi ma questo è sicuramente il più sanguinoso. Abbiamo passato molto tempo a scusarci con i nostri attori per questo film! Il sangue è nel DNA di un film sui vampiri, e la quantità di lavoro sul sangue di questo film è abbastanza estrema!".



Nel cast di Abigail, oltre a Barrera, troviamo anche Alisha Weir, Dan Stevens, Kevin Durand, Kathryn Newton, Will Catlett, la star di Better Call Saul Giancarlo Esposito e Angus Cloud.

Si tratta dell'ultimo film al quale ha partecipato l'attore di Euphoria prima della tragica scomparsa; Angus Cloud è morto lo scorso 31 luglio a soli 25 anni.

