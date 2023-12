Melissa Barrera: finite le riprese del nuovo horror Universal dai registi di Scream

Dopo la pubblicazione della prima foto di Your Monster, la carriera di Melissa Barrera prosegue senza sosta dopo il clamoroso licenziamento da Scream 7, prossimo capitolo della saga horror che l'ha resa famosa.

In queste ore, infatti, è stato annunciato ufficialmente che le riprese del nuovo film horror di mostri della Universal sono terminate: come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, la co-protagonista Alisha Weir ha condiviso con i propri follower una foto dalla festa di chiusura dei lavori, annunciando che le riprese sono concluse. "La serata migliore con le persone migliori" ha scritto l'attrice nella didascalia. "Non vedo l'ora che possiate vedere questo film!".

I dettagli sul progetto sono ancora segreti, ma sappiamo che Alisha Weir reciterà al fianco della ex star del franchise di Scream Melissa Barrera e di Dan Stevens, che i fan ritroveranno prossimamente nel nuovo blockbuster del MonsterVerse Godzilla x Kong. Il film sarà il nuovo horror di mostri Universal dopo l'acclamato remake de L'uomo invisibile diretto da Leigh Whannell, ed è stato diretto dal duo del collettivo Radio Silence Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già registi di Scream 2022 e Scream 6 con Melissa Barrera (qui potete trovare l'elenco di tutti i prossimi film con Melissa Barrera).

Ricordiamo che tra i prossimi film dei mostri della Universal è in lavorazione anche il remake di Wolfman: non è dato sapere al momento su quale mostro sarà incentrato il film con Melissa Barrera, quindi rimanete sintonizzati per le prossime novità.