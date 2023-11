Melissa Barrera, in quali film e serie vedere la star esclusa da Scream?

I fan sono infuriati dopo il licenziamento di Melissa Barrera da Scream 7, avvenuto per i suoi commenti giudicati come "antisemiti": a prescindere da qualsiasi implicazione morale, e a prescindere da come siano andate realmente le cose, ecco in quali altri film e serie TV figura l'attrice messicana.

Ricordiamo innanzitutto Keep Breathing, disponibile su Netflix dal 2022. "Quando un aereo precipita in una regione selvaggia del Canada" figura nella descrizione, "l'unica superstite deve lottare contro le avversità della natura e i demoni personali per restare in vita".

Proseguiamo con Tanto amor (telenovela messicana e remake di Pasiones, risalente al 1988), Carmen (diretto da Benjamin Millepied, racconta la storia di una donna che lascia il Messico per sfuggire al cartello della droga) e Sognando a New York - In the Heights: la pellicola del 2021, che trae spunto dal musical di Lin-Manuel Miranda e Quiara Alegría Hudes, è stato candidato al Golden Globe per miglior attore in un film commedia o musicale (Anthony Ramos).

Seguono Vida e Scream V: nel primo, Barrera interpreta Linda "Lyn" Hernandez, una donna che, completamente diversa dalla sorella, è costretta a tornare nel vecchio quartiere per affrontare il proprio passato; il secondo, invece, è il quinto capitolo della saga horror e considerabile come un requel (ossia sequel e reboot nello stesso tempo).

Infine, menzioniamo il più recente Scream VI (O SCREAIVI), il quale ha infranto moltissimi record: per esempio, è stato il miglior debutto della saga e il più remunerativo a livello nazionale. Barrera interpreta nel migliore dei modi Samantha "Sam" Carpenter, senza considerare il sensazionale ritorno di Courteney Cox.

A proposito, quali sono i prossimi film di Melissa Barrera?