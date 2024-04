Melissa Barrera:'Amerei lavorare di nuovo con Jenna Ortega, magari ancora in un horror!'

Melissa Barrera e Jenna Ortega hanno lavorato insieme in Scream 5 e nel sequel, Scream 6, e nonostante nessuna delle due attrici parteciperà al settimo capitolo della celebre saga horror creata negli anni '90 da Wes Craven, Barrera ha dichiarato di sperare che ciò accada di nuovo in futuro, magari proprio nel genere horror.

"Mi piacerebbe lavorare di nuovo con lei. So che ama l'horror, quindi probabilmente sarebbe di nuovo qualcosa di horror in cui potremmo ritrovarci. È incredibile, ed è veramente una fan dell'horror, quindi so che è sempre alla ricerca di questi progetti. Penso che se dovessimo fare qualcosa insieme di nuovo sarebbe sicuramente un horror" ha ribadito Barrera.



Entrambe erano previste nel cast di Scream 7 ma Melissa Barrera è stata licenziata a causa di commenti pro-Palestina sui social mentre Jenna Ortega ha lasciato il progetto pochi giorni dopo a causa di fallite negoziazioni sul proprio contratto.

Senza le due protagoniste degli ultimi capitoli cinematografici, i registi hanno deciso di tornare alle origini, concretizzando il ritorno di Neve Campbell in Scream 7, nel quale riprenderà il ruolo di Sidney Prescott.

Ad annunciare il suo ritorno era stata proprio Campbell con un post sui social:"Sono così emozionata nell'annunciare questa notizia!!!" aveva scritto l'attrice sul proprio account

In attesa di tornare nelle sale per il settimo capitolo del franchise di Scream, recuperate la nostra recensione di Scream 6.

