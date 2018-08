Meleficent 2, il regista Joachim Ronning ci informa della fine delle riprese! La foto

A tre mesi di distanza dall'inizio delle riprese dell'annunciato e atteso Maleficent 2, sequel del fantasy basato sulla cattiva de La Bella Addormentata con protagonista Angelina Jolie, la produzione del film Disney ha ufficialmente chiuso i battenti, preparandosi alla delicata fase post-produttiva e di marketing.

Ad annunciare la fine delle riprese ci ha pensato oggi il regista Joachim Ronning, che ha già all'attivo sotto l'ala protettiva della Disney Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salzar, uscito lo scorso anno e diretto dal filmmaker in coppia con Espen Sandberg. Ronning ha condiviso una foto del cast e della troupe tramite il suo (attivissimo) profilo Instagram, scrivendo:



"La riprese di Maleficent 2 sono concluse -e che esperienza è stata! Un grande grazie va a questa splendida crew inglese, che ha passato l'intera estate con me ai Pinewood Studios -così vicini a Heathrow eppure così lontani. Spero vivrete grandi momenti prima della prossima avventura". I dettagli della trama restano ancora avvolti nel più totale riserbo, quindi non è chiaro di cosa possa parlare il sequel.



Maleficent 2 vedrà nel cast Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, Imelda Stunton, Jun Temple, Lesley Manville, Ed Skrein, Robert Lindsay ed Harris Dickinson, per un'uscita prevista nelle sale americane il 29 maggio 2020.