Melanie Laurent compie 41 anni: 'Bastardi Senza Gloria? Sempre sognato di uccidere Hitler'

Bastardi Senza Gloria ha rappresentato più di ogni altro film la filosofia con cui Quentin Tarantino si approccia alla storia: il regista di Pulp Fiction ama distorcere avvenimenti reali tramite la lente di un bambino sognante che ama l'idea di poter cambiare il corso degli eventi, arrivando addirittura a far morire Hitler in un cinema.

Il film di Tarantino recentemente criticato da uno storico per le sue inesattezze vede infatti la protagonista Shoshanna (interpretata da una splendida Melanie Laurent, 41 anni oggi) attuare un suo piano per uccidere il Fuhrer dando fuoco al cinema nel quale il dittatore e i suoi soldati stavano assistendo alla proiezione di un film.

Un'idea, quella di poter uccidere Hitler prima del tempo, che l'attrice stessa trovò entusiasmante: "Quando lessi lo script di Bastardi Senza Gloria ero tipo wow, uccidere Hitler era il mio sogno da quando avevo 4 anni, quindi ero già un po' Shoshanna. Io sono ebrea, lessi lo script insieme a mia nonna e lei mi disse: 'Ti prego, devi fare questo film'. Quindi non lo feci solo per me, ma per la mia famiglia" sono state le parole di Laurent. Per saperne di più, intanto, qui trovate un nostro approfondimento su Bastardi Senza Gloria.