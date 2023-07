Melanie Griffith, la star di Lolita copre il tatuaggio dedicato all'ex Antonio Banderas

Melanie Griffith è stata immortalata lunedì a Los Angeles e nelle foto è stata immediatamente notata una novità. L'attrice sembra che abbia coperto il tatuaggio che aveva deciso di farsi in onore dell'ex marito Antonio Banderas, e che resisteva dagli anni '90. Griffith è stata sposata con la star spagnola dal 1996 fino al 2014.

L'attrice si era fatta tatuare il nome di Banderas all'interno di un contorno a forma di cuore sulla parte superiore del braccio. Griffith ha deciso di sostituirlo con un tatoo in stile cruciverba con i nomi dei suoi figli: Alexander Bauer (avuto con il primo marito Steven Bauer), Dakota Johnson (con il secondo marito Don Johnson) e Stella Banderas (con il terzo marito Antonio Banderas).



In realtà il processo di rimozione del tatuaggio dedicato a Banderas è iniziato diversi anni fa e ora è stato semplicemente concluso. Griffith chiese il divorzio nove anni fa dopo diciotto anni di matrimonio. Nonostante la separazione entrambi sembrano rimasti in buoni rapporti, come confermò Antonio Banderas con splendide parole riservate a Melanie Griffith a People nel 2019:"Melanie non è più mia moglie ma penso che sia la mia migliore amica... La amo e la amerò fino al giorno della mia morte. È la mia famiglia" disse Banderas.



Qualche mese fa Antonio Banderas ricordò il proprio infarto come 'una delle cose migliori che mi siano capitate' perché lo aiutò a vedere meglio e capire che cosa non andasse nel suo stile di vita.