Mel Gibson,una docuserie sullo sfruttamento di minori in Ucraina? Risponde l'entourage

Nelle ultime settimane diversi media hanno riportato la notizia che Mel Gibson sarebbe impegnato da regista nella realizzazione di una docuserie in quattro parti destinata ad esporre un traffico internaazionale di sfruttamento di minori, nonostante non ci fosse alcuna conferma ufficiale sul tema e la validità della fonte fosse discutibile.

Il team di Mel Gibson ha rifiutato di rispondere a The Wrap ma l'addetto stampa Alan Nierob ha informato l'Associated Press che Mel Gibson non sta girando alcun documentario. Su Everyeye trovate tutti i rifiuti di Mel Gibson in carriera, da Batman a Il gladiatore passando addirittura per James Bond! Spesso l'attore e regista è stato accostato a ruoli e progetti che poi non si sono rivelati concreti per la star di Arma letale.



Quest'ultimo rumor era stato fatto circolare da Tim Ballard, fondatore dell'ente di beneficienza anti-tratta di esseri umani chiamato Operation Underground Railroad.

"A Mel spetta tutto il merito per aver preso l'iniziativa di promuovere il lavoro critico che svolgiamo. Sono personalmente grato per il suo supporto mentre lavoravamo a questo documentario tuttavia affermare che questa docuserie in quattro parti è in realtà prodotta dal signor Gibson non è corretto. È prodotta da Nick Nanton di DNA Films e comprende diversi produttori esecutivi come Kyle Cease, Tony e Sage Robbins e altre persone meravigliose e di talento".



Una notizia certa è invece la regia di Mel Gibson per Flight Risk, il nuovo film d'azione con protagonista Mark Wahlberg.