Mel Gibson tormentò le donne presenti sul set di Quello che le Donne Vogliono: ecco perché

Quella sul set di Quello che le Donne Vogliono è un'esperienza che Mel Gibson non dimenticherà tanto facilmente: la star di Braveheart ebbe modo davvero di calarsi nei loro panni, provandone gioie, dolori e... A suo dire, falsi miti.

Ricorderete sicuramente le sequenze in cui il protagonista Nick Marshall cercava di comprendere l'universo femminile imitando i gesti tipici dei suoi esponenti, tra cui anche la temutissima ceretta: il risultato era esilarante, con il povero Nick colto decisamente di sorpresa dal crudele dolore provocatogli dallo strappo.

Ebbene, pare che in realtà Gibson non sia rimasto così traumatizzato dall'esperienza: secondo i resoconti dell'attore, infatti, il dolore provato non fu neanche lontanamente pari a quello che le donne, terrorizzate, gli avevano sempre descritto. Il buon Mel decise dunque di farsi spavaldo e di cominciare a prendere in giro al riguardo praticamente tutte le donne presenti sul set, inseguendole al grido di: "Dai, non è vero che fa così male!"

Nessuno, ovviamente, potrà mai dire se Gibson stesse fingendo o se davvero lo strappo della ceretta non gli abbia procurato alcun tipo di dolore: di certo c'è, però, che per le donne che lavorarono con lui a Quello che le Donne Vogliono l'attore divenne un vero incubo per tutta la durata delle riprese! A proposito di Gibson, intanto: ecco alcune curiosità su uno dei suoi film più celebri.