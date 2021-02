Mel Gibson al posto di Tom Hardy nell'esilarante deepfake di Mad Max: Fury Road

Lo youtuber Shamook ha pubblicato un video deepfake che immagina Mel Gibson nei panni di Tom Hardy per Mad Max: Fury Road, il capolavoro del 2015 diretto da George Miller.

Per chi non lo sapesse, la saga di Mad Max è nata alla fine degli anni '70 e ha sempre avuto come protagonista Mel Gibson, star dei primi tre capitoli Interceptor (1979), Interceptor: Il guerriero della strada (1981) e Mad Max: Oltre la sfera del tuono (1985), mentre con Mad Max: Fury Road per questioni anagrafiche il regista e papà della serie George Miller affidò il ruolo a Tom Hardy.

Il deepfake che trovate all'interno dell'articolo 'aggiusta' le cose, riaffidando a Gibson il suo ruolo iconico: ogni ulteriore commento sarebbe superfluo, dunque gustatevi il filmato!

Ricordiamo che il regista australiano di origini greche è attualmente a lavoro su un nuovo capitolo del franchise, anche se il titolo del progetto fa pensare che per la prima volta Mad Max non sarà al centro dell'attenzione: il quinto episodio della serie sarà infatti un prequel di Fury Road incentrato sulle origini di Furiosa, e attualmente è conosciuto con il titolo provvisorio di Mad Max: Furiosa: l'uscita è prevista per il giugno 2023, con un cast che ad oggi include la presenza di Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II.

