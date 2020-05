Mel Gibson, una star tra le polemiche: quelle accuse di omofobia all'epoca di Braveheart

In occasione della messa in onda di Ransom - Il riscatto, dramma ad alta tensione diretto dal sempre affidabile Ron Howard, approfondiamo alcuni aspetti della carriera di Mel Gibson, spesso e volentieri contraddistinta dalle polemiche riguardanti il suo atteggiamento poco conciliante per quanto riguarda la sfera pubblica e quella privata.

Gli anni '90 hanno rappresentato sicuramente un punto di svolta nella carriera di Gibson: dopo che nel decennio precedente l'attore aveva raggiunta l'ambita fama grazie alla serie su Mad Max e quella ben più proficua a Hollywood di Arma Letale, nel 1993 esordì alla regia grazie a L'uomo senza volto, una pellicola drammatica dalla forte componente emotiva, tratto da un romanzo del 1972.

L'anno della conferma fu il 1995, quando dopo l'uscita del suo secondo film da regista, Braveheart - Cuore impavido, ottenne ben cinque Premi Oscar tra cui Miglior film e regia. Il successo di Braveheart proiettò Gibson nell'Olimpo di Hollywood garantendogli ruoli da protagonista in film di successo come appunto Ransom - Il riscatto (remake di un film anni '50 con Glenn Ford), Ipotesi di complotto con la star Julia Roberts, il quarto capitolo di Arma Letale e la hit di successo Payback - La rivincita di Porter.

Tuttavia negli anni '90 cominciarono a emergere le prime accuse al comportamento di Gibson, che fu quindi accusato di promuovere l'omofobia, a causa di una prima intervista concessa a El Pais nel 1991 dove denigrava l'omosessualità. Le accuse riemersero dopo l'uscita di Braveheart, con l'attore che si rifiutò inizialmente di scusarsi, salvo poi cambiare idea qualche anno più tardi nel 1999: "Non avrei dovuto dire quelle cose, avevo bevuto troppa vodka durante quell'intervista e quel passaggio mi si ritorse contro".

Negli anni seguenti, l'alcolismo avrebbe esposto Gibson ad altri comportamenti disdicevoli...