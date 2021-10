Mel Gibson, la star di Arma Letale e quelle frasi shock alla sua ex compagna

Mel Gibson da poco entrato nel cast di The Continental non è di certo un tipo tranquillo, questo è ormai chiaro a tutti da molti anni. La star di Arma Letale però è stata anche accusato di violenze domestiche dalla sua ex compagna Oksana Grigorieva, la quale lo ha incastrato con una serie di registrazioni a dir poco scioccanti.

La musicista russa, dalla quale nel 2009 l'attore ha avuto una figlia, lo ha denunciato per maltrattamenti, insulti a sfondo razzista e addirittura minacce di morte. Nelle conversazioni inviate dalla donna ai procuratori, si sente:

"Sembri una scrofa in calore. Se un gruppo di negri ti violenta, sarà solo colpa tua. Come osi comportarti come una stronza quando io sono stato così carino con te? Un giorno vengo e ti brucio casa. Ma prima me lo devi succhiare".

Successivamente, in un'altra registrazione di un litigio, Mel Gibson ammette anche di averla picchiata. "Che razza di uomo sei tu, per picchiare una donna che tiene un bambino in braccio e per romperle i denti due volte?" incalza la Grigorieva e la laconica risposta del regista non si fa attendere: "Te lo meritavi".

Per questi crimini, nel 2011 la star di Arma Letale è stata condannata a 3 anni di libertà vigilata, un programma di riabilitazione psichica e 600 dollari di multa. Qualche tempo fa Mel Gibson è stato condannato anche per guida in stato di ebrezza. L'attore insomma, sembra non essere un tipo molto tranquillo. Speriamo che con gli anni le cose siano migliorate.