Mel Gibson è un Santa Klaus oscuro in Fatman: guardate la prima foto ufficiale!

Pochi minuti fa è stata pubblicata la prima foto ufficiale di Fatman, commedia d'azione oscura scritta e diretta da Eshom e Ian Nelms con protagonista Mel Gibson nei panni di Babbo Natale: come al solito, potete visionare l'immagine in calce all'articolo.

Il film, che nel cast include anche Walton Goggins e Marianne Jean-Baptiste, racconta la storia di un dodicenne trascurato dalla sua famiglia che assume un killer a pagamento (Goggins) per uccidere Babbo Natale (Gibson): cosa ha fatto Santa Klaus per scatenare l'ira del ragazzo? Semplice, gli ha portato in dono soltanto un pezzo di carbone.

In Fatman Mel Gibson interpreterà un Babbo Natale turbolento e davvero poco ortodosso, che sta attraversando un momento molto difficile della sua esistenza a causa di un repentino declino degli affari. Nadine de Barros di Ortitude International, Todd Courtney di Mammoth Entertainment, Michelle Lang di RBL Studios, Robert Menzies di Zed Filmworks e Lisa Wolofsky di Skywolf Media sono i produttori del film, che è stato acquistato al mercato di Cannes nel 2019 subito dopo la notizia dell'ingresso di Gibson nel cast.

"Questa è la nostra seconda collaborazione con i fratelli Nelms, e non potremmo essere più entusiasti di portare un altro loro film unico ed emozionante al nostro pubblico", hanno detto i produttori esecutivi Bill Bromiley e Jonathan Saba di Saban Films. “Eshom e Ian sono un duo di talento e siamo rimasti affascinati dalla sceneggiatura. Sarà un'opera molto divertente."

