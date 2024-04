Mel Gibson ricorda Robert Downey Jr:'Mi difese quando mi diedero dell'antisemita'

In una nuova intervista rilasciata a Esquire, Mel Gibson ha espresso gratitudine al collega e amico Robert Downey Jr. per averlo supportato in seguito al suo arresto nel 2006 e per le accuse di antisemitismo ricevute dal regista di La passione di Cristo. Gibson non ha dimenticato il sostegno della star di Oppenheimer.

"Una volta mi sono trovato in una situazione un po' complicata che ha praticamente messo fine alla mia carriera. Ero ubriaco nel retro di una macchina della polizia e ho detto delle cose stupide, e all'improvviso: messo al bando. Sono diventato il 'poster boy' dell'ostracismo" ha spiegato Gibson.



Il regista ha ricordato con affetto l'amicizia con Robert Downey Jr.:"Un paio d'anni dopo mi ha invitato ad una sorta di premiazione che stava ricevendo. Condividevamo sempre questa specie di altalena, dove se lui stava andando bene, io stavo peggio, e se io stavo bene, lui stava peggio. Quindi, ero praticamente inesistente a Hollywood, in quel momento. E lui si è alzato e ha parlato per me. È stato un gesto coraggioso, generoso e gentile. Gliene sono stato grato".

Robert Downey Jr. ha vinto il premio Oscar al miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Oppenheimer di Christopher Nolan. Oscar che Mel Gibson ha vinto due volte nel 1996 per il miglior film e la miglior regia di Braveheart - Cuore impavido, uno dei suoi film più acclamati.



Nel frattempo, Robert Downey Jr. sarebbe disposto a tornare in Iron Man, come affermato dallo stesso attore in una recente intervista.

