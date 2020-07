Mel Gibson, il regista trovato positivo al Coronavirus: tutti gli aggiornamenti

Il premio Oscar Mel Gibson fu trovato positivo al Coronavirus nel mese di aprile. Una notizia sorprendente perché sinora mai trapelata. A quanto pare Gibson fu anche ricoverato per una settimana in un ospedale di Los Angeles. A rendere pubblica la notizia è stato un rappresentante del regista, proprio nelle ultime ore.

"Fu trovato positivo ad aprile e trascorse una settimana in ospedale. Venne trattato con il farmaco Remdesivir mentre era in ospedale e da allora è risultato negativo numerose volte e positivo per gli anticorpi" ha dichiarato il suo portavoce.



Mel Gibson è solo l'ultimo nome di una lista di celebrità che hanno confermato di aver contratto il virus. Tom Hanks e sua moglie, Rita Wilson, furono le prime star a rivelare pubblicamente la loro diagnosi, proprio nella notte in cui l'NBA sospese la stagione e la popolazione americana iniziò a comprendere la gravità della pandemia di Coronavirus.

Tra le altre star che hanno pubblicamente annunciato di aver fatto i conti con il COVID-19 anche Idris Elba, Daniel Dae Kim, Pink e, secondo quanto annunciato dai suoi legali, l'ex produttore Harvey Weinstein, condannato a 23 anni di prigione per molestie e violenza sessuale.

Mel Gibson è stato accusato di commenti antisemiti da Winona Ryder, durante un party al quale parteciparono entrambi negli anni '90.

Qualche settimana fa è scomparso il padre di Mel Gibson, figura discussa proprio per la sua ideologia e per i diversi commenti controversi nel corso degli anni.