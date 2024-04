Mel Gibson e Mark Wahlberg hanno creato uno studio cinematografico per film anti-woke?

Mel Gibson e Mark Wahlberg hanno creato uno studio cinematografico che realizzerà solo film anti-woke? Ora che anche la Disney ha parlato contro l'agenda woke i venti di Hollywood sembrano pronti a cambiare nuovamente, ma cosa c'è di vero dietro a questa storia delle due superstar?

Tutto è iniziato con un post pubblicato su Facebook l'1 aprile scorso, e già partiamo male: secondo un articolo di Esspots, gli attori Mark Wahlberg e Mel Gibson si starebbero preparando a lanciare insieme una nuova etichetta di produzione e distribuzione per film non-woke: in poche ore, anche grazie alla popolarità dei due attori, il post ha raccolto tantissime condivisioni e da Facebook è diventato virale anche su Instagram e su X.

Tuttavia, possiamo confermare che si tratta di una notizia falsa: al momento non ci sono prove che i due attori abbiano davvero co-fondato uno studio di produzione, e per giunta il sito che ha dato origine a questa storia, il sopracitato Esspots, è famoso per articoli di satira e storie di parodia, un po' come il nostrano Lercio. Non a caso, l'autore dell'articolo è descritto come "uno degli scrittori satirici più divertenti e brillanti del settore" e che può vantare anni di esperienza nella scrittura di pezzi parodistici: un disclaimer sul sito afferma che ogni storia pubblicata dai suoi canali è totalmente fittizia.

Per notizie (vere) emerse in questi giorni, vi segnaliamo che a sorpresa anche The Rock si è espresso contro la cultura woke e la cancel culture.

