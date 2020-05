Mel Gibson contro i ladri e un uragano nel primo trailer di Force of Nature

One Media ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Force of Nature, disaster-thriller che vedrà Mel Gibson alle prese con un gruppo di ladri nel bel mezzo di un pericoloso uragano.

Nella pellicola, Ray (Gibson) è un detective in pensione che si rifiuta di lasciare la sua casa nonostante l'insistenza di sua figlia a una coppia di poliziotti che stanno aiutando ad evacuare l'edificio per via del pericolo imminente: un urgano di categoria 5. Tuttavia, le cose si fanno più complicate quando devono affrontare un gruppo di ladri in cerca dei $55 milioni di dollari nascosti nel palazzo. Insieme ai poliziotti e la figlia, Ray dovrà proteggere gli abitanti intrappolati nell'edificio in preda alla tempesta.

Il film vede tra i protagonisti anche Emile Hirsch (Into the Wild) nei panni di Cardillo, Kate Bosworth (Superman Returns) in quelli di Troy, e David Zayas (Dexter, Oz) nel ruolo di John, oltre a Stephanie Cayo e Jasper Polish.

Diretto da Michael Polish su una sceneggiatura di Cory Miller, Force of Nature sarà pubblicato negli Stati Uniti direttamente in VOD, DVD e Blu-Ray a partire dal prossimo 30 giungo, mentre al momento non si hanno notizie sull'arrivo del film in Italia.

