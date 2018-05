Mel Gibson in The Six Billion Dollar Man? Nuova regia in vista...

Sembra che Mel Gibson, tornato alla ribalta a Hollywood dopo il successo di La battaglia di Hacksaw Ridge, abbia adocchiato i suoi prossimi progetti davanti e dietro la macchina da presa.

Stando a quanto riportato dall’Hollywood Reporter, Gibson dirigerà Destroyer, film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale prodotto dalla Hollywood Gang Productions. Il film dovrebbe essere girato il prossimo autunno, cosa che entrerebbe in conflitto con l’intenzione di Gibson di entrare nel cast di The Six Billion Dollar Man, remake targato Warner Bros. della serie televisiva anni Settanta, accanto a Mark Wahlberg.

Le riprese di quest’ultimo sono, infatti, previste per la fine dell’estate, fatto che dovrebbe far spostare gli impegni dell’attore e regista su Destroyer per questo inverno. Il film è basato sul libro non-fiction Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II’s Greatest Kamikaze Attack scritto da John Wukovits. Rosalind Ross, sceneggiatrice per la serie televisiva Matador e compagna di Gibson, si è occupata dell’adattamento del testo.

Proprio come La battaglia di Hacksaw Ridge si occupava della battaglia di Okinawa nel Pacifico, Destroyer avrà come soggetto la stessa battaglia, ma trattata da un diverso punto di visto: la storia parla dell’impresa eroica della squadra della USS Laffey e di come abbia difeso la propria nave dai 22 attacchi kamikaze del 16 aprile 1945.

Per quanto riguarda The Six Billion Dollar Man, è Mark Wahlberg a spingere per l’ingresso di Gibson nel cast dopo averci lavorato insieme in Daddy’s Home 2.