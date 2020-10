Mel Gibson, guida in stato d'ebbrezza e insulti antisemiti: la serata shock dell'attore

Mel Gibson che questa sera vedremo in Tv con Arma Letale 3, è un attore e un regista di incredibile talento ma, la sua vita nel corso degli anni è stata particolarmente turbolenta. La star di Braveheart è infatti stata molto spesso al centro delle polemiche per il suo integralismo religioso e l'abuso di alcol, finendo varie volte anche i rehab.

Nel lontano 2006 l'attore fu addirittura arrestato per guida in stato d'ebrezza e condannato a 3 anni di libertà vigilata per offese ed aggressione a pubblico ufficiale. Mel Gibson venne infatti fermato dalla polizia mentre guidava la sua auto palesemente ubriaco e, pur non opponendo inizialmente resistenza si lasciò ad andare ad alcune pesanti offese antisemite nei confronti degli agenti. Secondo quanto riferito dai verbali Gibson avrebbe definito i poliziotti "Fottuti Ebrei" e avrebbe poi aggiunto: "Gli Ebrei sono la causa di tutte le guerre del mondo".

Dopo aver smaltito la sbornia, il regista chiese scusa per il suo comportamento incredibilmente aggressivo e per i suoi deplorevoli commenti. Diede ogni colpa all'alcol. E ricevette perfino il perdono della comunità ebraica.

"Dopo aver bevuto alcolici, ho fatto una serie di cose terribili di cui mi vergogno. Ho guidato una macchina quando non avrei dovuto e sono stato fermato dagli sceriffi della contea di L.A. L'agente che mi ha arrestato stava solo facendo il suo lavoro e mi sento fortunato di essere stato arrestato prima di poter causare lesioni a qualsiasi altra persona. Mi sono comportato come una persona completamente fuori controllo quando sono stato arrestato e ho detto cose a cui non credo assolutamente. Mi vergogno profondamente per tutto quello che ho detto. Ho disonorato me stesso e la mia famiglia con il mio comportamento e per questo mi dispiace davvero. Ho combattuto contro l'alcolismo per tutta la mia vita adulta e rimpiango profondamente la mia orribile ricaduta".

Mel Gibson che di recente ha rivelato di essere stato positivo al Covid, sembra aver totalmente superato questa brutta vicenda dedicandosi dedicandosi al suo lavoro. Per lui però, non tutto sembra andare nel migliore dei modi. Gibson è stato infatti licenziato da Netflix per alcune sue affermazioni antisemite rivelate di recente da Winona Ryder.