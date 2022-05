Mel Gibson elenca i suoi rifiuti: da Batman al Gladiatore passando per James Bond!

Partecipando come ospite a un grande evento per i fan del mondo del cinema, Mel Gibson ha avuto modo di parlare della sua lunga carriera di star di Serie A del cinema action hollywoodiano, e qui non ha solo parlato dei progetti futuri - tra cui la regia di Arma Letale 5 - ma anche di quei ruoli che rimpiange di aver rifiutato in passato.

In occasione di un evento che è stato raccontato da We Got This Covered, alla star di Arma letale è stato chiesto se sarebbe mai interessato a interpretare un supereroe o un supercattivo. Oltre ad aver ammesso di non essere affatto interessato al genere, Gibson ha rivelato che gli è stata "offerta la tuta da pipistrello tre volte", ma ha rifiutato ogni volta. Stiamo parlando ovviamente del Batman della DC Comics.

Quando la conversazione si è spostata su ruoli che ha rifiutato e che si sono rivelati di grande successo dopo il suo rifiuto, l'attore e regista ha riflettuto sul fatto di aver rifiutato il ruolo di James Bond all'indomani dell'era di Roger Moore, dicendo che non era pronto a impegnarsi nel ruolo a soli 26 anni, con il celebre smoking che poi è stato indossato da Timothy Dalton per due pellicole.

Come se non bastasse, Gibson ha rifiutato anche due pellicole poi premiate come Miglior film agli Oscar come Rain Man - L'uomo della pioggia e Il gladiatore, dopo essere stato contattato per la parte poi andata a Dustin Hoffman nel primo caso, mentre ha rifiutato l'epopea storica di Ridley Scott a favore de Il patriota, progetto dai connotati parecchio simili. Nonostante questi grandi rifiuti, l'attore 66enne ha dichiarato di non avere alcun rimpianto per come sono andate le cose.

Presto rivedremo Mel Gibson in The Continental, serie spin-off di John Wick che debutterà presto su Starz.