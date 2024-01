Mel Gibson compie 68 anni: 'A un certo punto della mia carriera sono andato in crisi'

Anche le carriere più luminose conoscono i loro momenti bui: non fa eccezione quella di Mel Gibson, che dopo aver trascorso anni a godersi l'essere uno degli attori più amati e richiesti di Hollywood ha attraversato un periodo di crisi che l'ha portato, però, a decidere di battere vie fino a quel momento inesplorate.

L'attore che rifiutò Il Gladiatore e che oggi compie 68 anni deve infatti proprio a quei momenti difficili la decisione di sedersi anche dietro la macchina da presa e al tavolo degli sceneggiatori, svolta che, come sappiamo, ha donato nuova linfa alla vita artistica della star di Braveheart e Il Patriota.

"Ad un certo punto della mia carriera sono entrato in crisi. Mi sentivo come un dinosauro: fuori forma, sopra le righe. Ho deciso che era tempo di fare altro. Il regista, lo sceneggiatore. Sono fiero dei risultati, però, la recitazione è il mio primo amore e sentivo che, se non fossi tornato sugli schermi, sarebbe stato troppo tardi. Anche se riprendere è stato uno choc: la prima volta che mi sono rivisto ho pensato: 'Mio Dio, sono diventato proprio vecchio'" sono state le parole di Gibson. E voi, preferite il nostro Mel da attore o da regista? Fatecelo sapere nei commenti!