Mel Gibson e Charlie Hunnam insieme nel nuovo action-thriller Waldo

Come scrive quest'oggi l'Hollywood Reporter, Mel Gibson, Charlie Hunnam e ed Eiza Gonzalez si sono ufficialmente uniti al cast di Waldo, action-thriller che sarà diretto per il grande schermo del regista britannico Tim Kirby, conosciuto per aver diretto qualche episodio di Veep e il pilot di Fleabeg.

Il film è basato sul romanzo Last Looks di Howard Gould, che vede come protagonista principale l'eroe in disgrazie Charlie Waldo (Hunnam), detective del LAPD che ha abbandonato il lavoro per vivere una vita frugale e senza agi nei boschi. La sua pacifica esistenza viene però interrotta quando torna a lavorare come investigatore privato per indagare sull'omicidio dell'eccentrica moglie di una famosa star televisiva. Le riprese del film dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2019.



Non è il solo progetto in programma per Mel Gibson. Affiancherà infatti Frank Grillo e Annabelle Wallis nel thriller Boss Level, reciterà con Colin Farrell nel revenge movie War Pigs, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e scriverà e dirigerà anche un remake de Il Mucchio Selvaggio, senza contare il sequel de La Passione di Cristo e un altro film sulla Seconda Guerra Mondiale intitolato Destroyer, entrambi progetti che dirigerà.



Uno dei suoi prossimi film in uscita è comunque Dragged Across Concrete.