Mel Brooks, su Twitter un video contro Trump: 'Non fa niente contro il Covid'

Il geniale regista Mel Brooks si è distinto negli anni come maestro della parodia e della satira, ma raramente tra i suoi bersagli c'è stato Donald Trump, se non per qualche isolata battuta negli anni scorsi. A 94 anni, e a un mese dalle elezioni, ha deciso però di andarci giù pesante, con un vero e proprio messaggio politico.

Dopo il video girato con il figlio nei mesi scorsi, per invitare gli americani a restare a casa per rallentare la diffusione del Coronavirus, Mel Brooks ne ha pubblicato un altro simile, sempre su Twitter, trasformandolo però in una dichiarazione di voto. A favore di Joe Biden, il candidato democratico che tra un paio di settimane proverà a sfrattare Trump dalla Casa Bianca.

Nella clip, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, il regista di Frankenstein Junior è a casa sua, e all'esterno, dietro di lui, si riconoscono il figlio Max e il nipote. "Non possono stare qui con me. Perché? A causa di questo Coronavirus!" esordisce Mel Brooks. "E Donald Trump non sta facendo un bel niente al riguardo!"

Il video continua quindi con figlio e nipote che mostrano cartelli a supporto di Biden, mentre il regista spiega. "Perché voterò Joe? Perché a Joe piacciono i fatti, a Joe piace la scienza. Joe ci farà andare avanti. Accettate un consiglio da me: votate Joe Biden."

