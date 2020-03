Mel Brooks e il figlio Max in un video consigliano agli americani di stare a casa

Max Brooks ha pubblicato un video promemoria su Twitter per diffondere alcuni consigli riguardo l'emergenza Coronavirus. Nel video compare in un cameo anche il padre, Mel Brooks. Padre e figlio sono protagonisti di un siparietto divertente nel quale si rivolgono agli americani e chiedono loro la massima comprensione del problema.

"Se contraggo il Coronavirus, probabilmente starò bene" esordisce Max Brooks parlando dal suo patio mentre il padre si trova dall'altro lato di una porta a vetri dietro di lui, all'interno della casa "Ma se glielo trasmettessi, potrebbe trasmetterlo a Carl Reiner, che potrebbe trasmetterlo a Dick Van Dyke, e prima che io lo sappia avrei spazzato via un'intera generazione di leggende comiche. Quando si tratta di Coronavirus devo pensare a chi posso infettare. E anche tu dovresti".



Max Brooks ha 47 anni e si ritrova in una fascia d'età relativamente sicura ma il padre Mel, 93 anni, rientra pienamente nella categoria ad altissimo rischio nel caso capitasse di contrarre il virus.

Il video di Brooks jr. si conclude con alcuni consigli su come starsene al sicuro in tempi di pandemia: allontanamento sociale, evitare assembramenti, lavarsi le mani, tenersi ad almeno un metro di distanza dalle persone, e se si ha la possibilità, rimanere a casa.

"Fai la tua parte, non fare l'untore" conclude l'autore.

In questi giorni anche alcune star di Hollywood hanno parlato del Coronavirus. Idris Elba ha confermato la sua positività al COVID-19 mentre Tom Hanks e Rita Wilson sono stati dimessi dall'ospedale australiano nel quale erano ricoverati.