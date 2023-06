Mel Brooks compie 97 anni: 'La gente ha bisogno di rilassarsi e io ho bisogno di soldi'

Quanto devono il mondo del cinema e quello della comicità a Mel Brooks? Il debito accumulato è probabilmente di quelli difficili da calcolare, perché le cifre raggiunte farebbero impazzire qualunque calcolatrice: nel giorno del 97esimo compleanno di questo totem, dunque, è il minimo rivolgergli un pensiero.

Regista di alcune tra le più geniali commedie della storia del cinema (basti pensare a Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, Balle Spaziali e al leggendario Frankenstein Junior), Brooks è consapevole del fatto che il mondo abbia bisogno, di tanto in tanto, di divertirsi in maniera spensierata grazie a opere come le sue... Ma lo è anche dei suoi stessi bisogni.

"Ogni tanto il mondo ha bisogno di rilassarsi con dell'intrattenimento puro, e poi perché io ho bisogno di soldi" rispose il regista a chi gli chiedeva il motivo per cui continuasse a dedicarsi al cinema. Sull'esser definito un gigante del genere, Brooks aggiunse poi: "Comunque non mi ritengo un gigante della commedia, alla fine sono alto solo 1 metro e 65... Ci sono tizi non altrettanto simpatici, ma molto più grossi!".

E voi, quale film preferite tra quelli girati dal regista che a breve verrà finalmente insignito dell'Oscar Onorario ai Governor Awards? Fatecelo sapere nei commenti, unendovi ai nostri auguri di buon compleanno all'eterno Mel.