Mel Brooks e Christopher Lloyd insieme nel cast di un nuovo film d'animazione

Lani Pixels ha annunciato qualche ora fa chesono entrati ufficialmente nel cast del film che segna il debutto alla regia di, co-fondatore di Lani Pixels insieme a Kim, produrrà il film d'animazione in 3D, con Jason Mirch che si occuperà della co-produzione.

Scritta da Kim Pagel, la pellicola, ancora senza titolo, segue le vicende di Patrick e Susan mentre cercano di salvare il loro nonno, il signor Campbell, da forze sovrannaturali che hanno invaso la sua isola. Guidati da Jack, un affascinante ladro irlandese, i fratelli finiscono in un pericoloso viaggio pieno di mistero e magia. La produzione e il casting aggiuntivo sono attualmente in corso.

"Per me è un onore poter lavorare con un cast così talentuoso e dinamico per questo progetto" ha dichiarato Kim Pagel "Anche se il lavoro e la passione che sono serviti per questo obiettivo durano da anni, i temi dell'unità familiare e del coraggio di fronte alle avversità sono particolarmente importanti in questi giorni."

"Quando abbiamo fondato Lani Pixels il nostro sogno era quello di raccontare storie eccezionali e produrre film che risuonassero ad un pubblico internazionale" ha dichiarato Thomas Pagel "Grazie al nostro team di produzione quel sogno sta diventando realtà. Mentre questo progetto è il culmine di anni di duro lavoro, non si tratta che dell'inizio."

Mel Brooks è noto per il suo lavoro in The Producers, Il mistero delle dodici sedie, Frankenstein Junior, Alta tensione e Robin Hood - Un uomo in calzamaglia. Christopher Lloyd è famoso principalmente per la trilogia di Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit e Famiglia Addams.

Kenan Thompson si è distinto al Saturday Night Live mentre il giovane Jacob Tremblay è famoso per il suo ruolo in The Room con Brie Larson e in Wonder con Julia Roberts.