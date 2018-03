Mektoub, My Love: Canto Uno, primo trailer ufficiale del nuovo film di Abdellatif Kechiche

È grazie ache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di Mektoub, My Love: Canto Uno, nuovo film di La vita d'Adele ) presentato in Concorso a Venezia 74 e adesso pronto alla sua uscita nei cinema francesi.

La sinossi ufficiale del film vede al centro della storia Amin, giovane aspirante sceneggiatore che vive a Parigi e che ritorna nella sua città natale per l'estate, una piccola comunità di pescatori nel sud del paese. Qui ritrova la sua famiglia e i suoi amici d'infanzia, accompagnato dal cugino Tony e dell'amica Ophelie in giro per la spiaggia, il ristorante di specialità tunisine dei genitori e i vari bar del quartiere. Frequenta anche molte ragazze in vacanza nella sua cittadina, incantato dalle numerose figure femminili che lo circondano. Per lui sono vere e proprie muse, mentre per il cugino solo passione carnale. Grazie a questa estate Amin porterà avanti il suo lavoro di sceneggiatura e ricerca filosofica, ma il tempo dell'amore sarà deciso solo dal Mektoub, il destino. Un racconto di formazione e scoperta ambientato nel 1994 e pronto a raccontare le meraviglie della giovinezza.



Mektoub, My Love: Canto Uno vede nel cast Shain Boumedine, Ophelie Bau, Salim Kechiouche, Lou Lattiau, Alexia Chardard e Hafsia Herzi, per un'uscita prevista nei cinema francesi il prossimo 21 marzo. Per l'Italia non c'è ancora una release ufficiale.