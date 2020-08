Meghan Markle e il principe Harry a lavoro su un progetto top-secret per Hollywood!

Il principe Harry e l'attrice Meghan Markle si sono trasferiti in California all'inizio di quest'anno dopo essersi separati dalla famiglia reale, e adesso Variety riporta in esclusiva che la coppia avrebbe in serbo un progetto top-secret per Hollywood.

Sebbene il concetto alla base del loro progetto sia sconosciuto, la coppia di fama mondiale avrebbe avuto diversi incontri con alcune case di produzione: al momento è impossibile stabilire se si tratta di un film o di una serie tv con o senza sceneggiatura, o addirittura un reality.

Ma qualunque cosa sia, Variety dichiara che la coppia vorrebbe partecipare come co-produttrice del progetto, secondo una fonte a conoscenza dell'idea top secret. Gli addetti ai lavori indicano che il progetto sarebbe già stato venduto a numerose società di media: occhi puntati su NBCUniversal, che nei giorni scorsi avrebbe organizzato un incontro con i massimi dirigenti dell'azienda, tra cui Bonnie Hammer, presidente di NBCUniversal Content Studios, che aveva già conosciuto la Markle durante la permanenza di lei nella serie Suits.

Tuttavia NBCUniversal ha rifiutato di commentare una volta contattata. Una fonte vicina alla Markle tuttavia sottolinea che l'ex reale non ha assolutamente intenzione di recitare, e quindi non prenderà parte al progetto davanti alla cinepresa. Anche i rappresentanti della coppia hanno rifiutato di commentare questa storia.

Ricordiamo che recentemente Meghan Markle ha ripreso a lavorare ad Hollywood narrando una docuserie per Disney+, Elephants, presentata in anteprima ad aprile. Inoltre, il principe Harry ha annunciato nel 2019 di essere a lavoro con Ophra Winfrey su una docuserie Apple TV+ incentrata sulla salute mentale. Inoltre la settimana scorsa è apparso a sorpresa nel trailer di Netflix del documentario Rising Phoenix, che uscirà alla fine del mese e racconterà la storia dei Giochi Paralimpici.