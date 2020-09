Meghan Markle e il Principe Harry hanno firmato un accordo con Netflix

Il Principe Harry e Meghan Markle, Duca e Duchessa del Sussex, hanno firmato un accordo di un anno che li legherà al colosso dello streaming Netflix. Come noto, i due hanno scelto recentemente di allontanarsi dalla famiglia reale britannica per trasferirsi a Los Angeles e intraprendere una nuova e più indipendente vita.

L'accordo tra i due e Netflix è stato reso noto attraverso un comunicato diffuso dalla coppia tramite il New York Times e in cui possiamo leggere quanto segue: "Le nostre vite, sia come coppia sia come individui, ci hanno permesso di capire il potere dell’animo umano: il coraggio, la resilienza, la necessità di creare delle connessioni. Attraverso il nostro lavoro in diverse comunità e i loro contesti, per dare visibilità a persone e cause in tutto il mondo, ci concentreremo sulla creazione di contenuti che informino ma diano anche speranza alle persone. Come genitori, realizzare dei contenuti per tutta la famiglia è importante, così come lo è raccontare storie attraverso uno sguardo veritiero e affidabile. Siamo lieti di lavorare insieme a Ted Sarandos e al team di Netflix, il cui raggio d’azione senza precedenti ci aiuterà a condividere contenuti d’impatto che invitino alla partecipazione attiva".

Secondo quanto riportato da Variety, Harry e Meghan hanno tutta l'intenzione di promuovere la diversità sia davanti che dietro la macchina da presa, per questo il loro impegno sarà indirizzato nel formare un team di persone quanto più eterogeneo possibile per la loro casa di produzione. L'accordo annuale siglato riguarderà non solo film, ma anche documentari e serie televisive. Secondo le prime indiscrezioni, i primi progetti dovrebbero riguardare una serie animata su donne che hanno ispirato il genere umano e una docuserie di stampo naturalistico.

A proposito di Netflix, il colosso ha comunicato il lancio di alcuni contenuti gratuiti per coloro che non hanno un abbonamento.