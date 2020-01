Meghan Markle ha firmato un accordo con Disney per tornare nel mondo del cinema

Meghan Markle, l'attrice losangelina divenuta Duchessa del Sussex dopo il matrimonio con il principe Harry, a quanto pare sta pianificando il grande ritorno nel mondo dello spettacolo con un accordo in esclusiva con la Disney.

Secondo il Times, l'accordo è stato firmato non molto tempo prima che Meghan e Harry annunciassero la loro scissione dalla famiglia Reale, e stando alle fonti l'accordo è stato firmato in cambio di una donazione della Markle all'organizzazione anti-bracconaggio Elephants Without Borders. Si dice addirittura che l'accordo sia diventato un punto di conflitto con altri membri della famiglia Reale e potrebbe aver contribuito alla storica decisione di Meghan e Harry.

Prima del matrimonio, la Markle era un'attrice con all'attivo lavori sia in televisione che al cinema. E' nota soprattutto per aver interpretato Rachel Zane in 108 episodi del dramma legale USA Network Suits, ma tra i suoi crediti si possono citare anche ruoli in Castle, CSI: Miami, CSI: NY, The League, Fringe, Without a Trace e General Hospital, con apparizioni cinematografiche in titoli come Horrible Bosses, Get it to the Greek, Remember Me, Anti-Social, Dysfunctional Friends e Random Encounters.

La coppia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale circa il loro abbandono dalla famiglia reale all'inizio di questa settimana.

