Meghan Markle, duchessa del Sussex, vuole un ruolo nei film Marvel Studios

La ex star di Suits e duchessa del Sussex Meghan Markle sta cercando di rientrare nel mondo della recitazione dopo la recente separazione dalla Famiglia Reale, e un nuovo rapporto segnala che il suo obiettivo è quello di entrare in un franchise legato al mondo dei cinecomics.

La Markle infatti a gennaio 2020 ha firmato un accordo con la Disney che per ora la vedrà impegnata in diversi lavori di doppiaggio per una moltitudine di progetti, dai documentari ai film animati, ma stando a quanto riferito dal Daily Mail gli agenti dell'attrice sono attivamente alla ricerca di offerte di lavoro per un ruolo da supereroina.

Il fatto che la Disney sia proprietaria dei Marvel Studios potrebbe facilmente aprire le porte ad un suo futuro ingresso nel Marvel Cinematic Universe, e di certo la risonanza del suo nome porterebbe immediatamente una grossa attenzione mediatica a qualunque tipo di progetto dovesse essere legato. Si dice che l'agente della Markle sia impegnato a mettere in campo offerte, e le fonti affermano: "Ha detto che vuole che il suo ritorno alla recitazione faccia parte di un cast di ensemble in qualcosa come un film di supereroi. Sta attivamente cercando un film adatto a lei. Sta dicendo in giro che lei è disponibile e aperta alle migliori offerte. Meghan sta pianificando una serie di incontri a Hollywood. Ha già fatto la voce fuori campo per la Disney e ora si dice che stia cercando di entrare in uno dei loro film di supereroi".

La fonte continua: "Sa che sarà difficile, le persone non saranno in grado di superare il fatto che lei è Meghan Markle. Ma è determinata a recitare di nuovo e pensa che un grande film d'esemble sia la strada giusta, perché sarebbe un progetto grande che però non ruoterebbe interamente su di lei."

Insomma, i Marvel Studios stanno cercando i nuovi attori per i reboot di X-Men e Fantastici Quattro, e la Markle è di nuovo in pista: la vedreste meglio nei panni della Donna Invisibile o in quelli di Emma Frost? Scatenatevi nei commenti!

Per altre notizie, scoprite quale celebre attrice si è incontrata coi Marvel Studios per discutere un ruolo futuro.