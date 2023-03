Megan Thee Stallion in trattative per entrare nel cast del nuovo film dei Fratelli Safdie!

Dopo l'indimenticabile cameo di The Weeknd in Diamanti Grezzi sembra che i Fratelli Safdie non si vogliano far scappare una nuova popstar per il loro prossimo film. Pare che Megan Thee Stallion sia in trattative per entrare nel cast della loro prossima pellicola affiancando Adam Sandler.

Le collaborazioni tra i registi e l'attore di The Hustle si traducono in qualità. Dopo l'eccellente performance dell'interprete in Diamanti Grezzi non c'è voluto tanto a convincerlo a ritornare a lavorare con i fratelli Safdie. A quanto pare riescono ad attirare anche un grandissimo numero di star compresa la rapper Megan Thee Stallion. Al momento, secondo alcune indiscrezioni, la popstar dovrebbe essere molto vicina ad entrare ufficialmente nel cast.

Non è la prima volta che la rapper si interfaccia con il mondo del cinema e della tv. Il twerk di Megan Thee Stallion con She-Hulk è diventato virale grazie ad un piccolo cameo fatto all'interno della serie Marvel. Farà il suo primo vero esordio cinematografico nella commedia musicale prodotta dalla A24 F***ing Identical Twins, diretta da Larry Charles e con Nathan Lane, Bowen Yang e Megan Mullally. i Safdie si sono fatti notare con i loro primi due film, Good Time con protagonista Robert Pattinson e Diamanti Grezzi distributo da Netflix.

Nel frattempo ci si comincia a domandare quando cominceranno effettivamente le riprese del nuovo film dei Safdie con Adam Sandler. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!