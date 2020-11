Megan Is Missing, l'horror diventa virale su Tik Tok:'Una visione traumatica!'

I social rispolverano un horror quasi dieci anni fa. Nelle ultime ore è diventato virale su Tik Tok un film horror del 2011, Megan Is Missing, e gli utenti stanno consigliando di evitare la visione in solitaria del film, soprattutto nelle ore notturne. Il film è diventato talmente virale da spopolare anche su Twitter, con oltre 55.000 tweet.

Un passaparola social incredibile che ha portato anche il regista del film, Michael Goi, a rivolgersi in questo modo agli spettatori:"Ho ricevuto un messaggio da Amber Perkins, attrice protagonista del mio film, comunicandomi l'improvvisa diffusione del mio film su Tik Tok senza darmi il tempo di fornire i consueti avvertimenti che facevo alle persone prima che guardassero Megan Is Missing. Non guardare il film nel cuore della notte, non guardare il film da soli e se vedete le parole 'Foto numero uno' apparire sullo schermo, avete circa quattro secondi per spegnere il film per spegnere il film nel caso stiate già andando fuori di testa, prima di iniziare a vedere cose che non volete vedere. Mi scuso con gli utenti che in questo momento stanno commentando dicendo quanto il film li abbia spaventati, ma mi rivolgo a coloro che pensano di vedere il film ma ancora non l'hanno fatto" ha dichiarato il regista.



Megan is Missing è stato scritto e diretto da Michael Goi con lo stile del found footage e racconta la storie di due ragazze adolescenti, Megan Stewart (Rachel Quinn) ed Amy Herman (Amber Perkins), residenti a North Hollywood. Dopo aver fatto conoscenza con un ragazzo online, Megan scompare nel nulla e Amy dovrà iniziare la ricerca dell'amica seguendo le pericolose tracce informatiche.

In Nuova Zelanda Megan is Missing è stato bandito con questa spiegazione:"Il film mostra la violenza sessuale e la condotta sessuale che coinvolge delle ragazzine in un modo tale da rendere la diffusione nociva per il bene pubblico".



Sul web sono molti i contenuti diventati virali negli ultimi giorni; un tenero cocktail di Baby Yoda è diventato virale grazie a Jennifer Aniston mentre in un video virale Joe Biden è diventato Captain America.