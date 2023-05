Megan Gale attacca: 'Vacanze di Natale? Fui ingannata, non volevo la scena di nudo'

Era all'apice della sua carriera, Megan Gale, quando nei nostri cinema fece la sua comparsa in Vacanze di Natale 2000, tra i cinepanettoni di maggior successo dell'epoca d'oro del criticatissimo genere di cui erano massimi esponenti i fratelli Vanzina: la modella e attrice, però, non serba un bel ricordo di quell'esperienza.

Apparsa anni dopo nel Mad Max: Fury Road di George Miller, la star australiana ha infatti confessato durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera di essersi sentita ingannata dalla produzione del film, che sfruttando una sua controfigura inserì in Vacanze di Natale 2000 una scena di nudo alla quale la nostra non aveva acconsentito.

"Sì, mi indispose abbastanza. Avevo detto che non volevo girare scene di nudo e mi assicurarono che non sarebbe successo, e che anzi per sentirmi a mio agio potevo tenere il costume, sotto la doccia, perché tanto mi avrebbero ripreso dalle spalle in su. Invece dopo di me rifecero la scena con una controfigura completamente nuda. Mi sentii ingannata, anche perché lo scoprii alla première. Era la mia prima esperienza ed ero emozionatissima, però stranamente mi chiesero di uscire fuori dalla sala prima di quella scena perché mi aspettavano a cena. Quando poi vidi il film completo capii tutto" sono state le parole di Megan Gale. Tracce di un cinema che agiva in maniera sicuramente meno consapevole e più spietata di quello a cui oggi siamo abituati.