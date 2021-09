Megan Fox, vestito da urlo agli MTV Video Music Awards: i fan impazziscono per il suo look

Nel corso dell'ultima edizione degli MTV Video Music Awards Megan Fox è stata tra le protagoniste del red carpet insieme al compagno Machine Gun Kelly con l'attrice della saga di Transformers che ha sfoggiato un vestito trasparente che quasi nulla lasciava all'immaginazione. Immediato il commento di Kelly alla Fox: "Ho trovato una sirena".

L'attrice 35enne ha postato personalmente gli scatti che la ritraggono alla serata degli MTV Video Music Awards in compagnia di Kelly, e ha aggiuinto: "Papino vincerà un VMA (Video Music Awards, ndr)". Il rapper 31enne, nominato per My Ex’s Best Friend, dal canto suo ha postato un video del red carpet in coppia in cui ha commentato: "Ho trovato una sirena".

Nel corso di un'intervista nella quale le veniva chiesto perché avesse optato per quell'abito (trasparente e con cristalli, abbinato a perizoma e reggiseno color carne che certo non lasciavano molto all'immaginazione) ha spiegato che il compagno le aveva detto: 'Stasera ti voglio nuda', con lei a rispondergli: 'Tutto quello che desideri, papino'. La coppia ha ufficializzato la propria relazione nel luglio 2020, tre mesi dopo la fine della lunga relazione tra Megan Fox e Brian Austin Green con il quale è stata sposata per ben 10 anni da cui ha avuto tre figli: Journey River, 4 anni, Bodhi Ransom, 6 e Noah Shannon, 8.

Pochi giorni fa Megan Fox aveva definito la sua relazione con Machine Gun Kelly come "karmica". "Penso che parte della nostra connessione venga naturale perché la nostra relazione è così karmica che il nostro spirito, le nostre anime, sono così intrecciate su quel piano superiore. Molto di tutto questo è gestito per noi dai nostri antenati e dagli spiriti e dalle energie che vegliano su di noi". Diverso tempo fa Megan Fox confessò di essere interessata ad interpretare un personaggio Marvel o DC ed entrare nel mondo dei cinecomic.