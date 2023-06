Megan Fox da urlo su Instagram: capelli rossi e bikini, i fan impazziscono

Che Megan Fox sia una delle donne più desiderate al mondo non è certo una novità: pur non essendo forse sulla cresta dell'onda come ai tempi del primo Transformers e di Jennifer's Body, l'attrice ha mantenuto una certa popolarità ed ha continuato ad affascinare milioni di fan con la sua indiscutibile bellezza.

Fox ha recentemente parlato del brutto rapporto con il suo corpo, ma fortunatamente sembra aver mantenuto una consapevolezza tale da esser perfettamente cosciente dell'effetto che delle nuove foto avrebbero avuto sui suoi follower, come dimostra il post pubblicato in queste ore in cui la vediamo ritratta con un nuovo taglio di capelli ed un bikini davvero mozzafiato.

Capelli rossi e lentiggini in bella vista, l'attrice di New Girl ha fatto girare ancora una volta la testa ai suoi fan con delle foto che hanno immediatamente scatenato le reazioni del popolo di Instagram, accorso in massa a dimostrare ancora una volta il suo amore a quella che dai più viene considerata una delle attrici più belle della Hollywood post-2000.

E voi, cosa ne dite? Il nuovo taglio di capelli dona alla nostra Jennifer o pensate che tutto sommato fosse meglio mantenere i soliti capelli castani? Diteci la vostra nei commenti, fermo restando che la bellezza di Megan Fox non sarà mai, ma proprio mai, in discussione.