Megan Fox, la star di Transformers: 'Io e Machine Gun Kelly abbiamo una relazione BDSM'

In attesa delle nozze Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono abbandonati ad alcune dichiarazioni piuttosto particolari sul loro rapporto di coppia, ammettendo senza alcuna difficoltà di avere una relazione consensuale di tipo BDSM.

In una recente intervista rilasciata a Vogue, la star di Trasformers si è detta stufa dei continui commenti e le reiterate critiche a questa nuova fase della sua vita, rivelando di essere più che felice di intrattenere questo genere di relazione con il rapper.

"È molto bizzarro essere giudicati per questo tipo di cose. Se è quello che voglio, per quale ragione dovrei sentirmi a disagio? Io e Machine Gun Kelly abbiamo una relazione BDSM e siamo felici per questo. Non dovrei essere esclusa dalla comunità femminista, si tratta di qualcosa che mi piace fare e lo faccio soprattutto per me stessa. Sento il potere sessuale in quel modo, sperimentandolo in quel modo".

Megan Fox poi riferendosi a quanto accaduto sul tappeto rosso degli MTV VMA lo scorso anno ha poi aggiunto: "Sono stata celebrata come femminista fino a quando non ho avuto il coraggio di chiamare il mio ragazzo, 'Daddy' e poi improvvisamente le cose sono cambiate''.

E dopo aver ammesso in precedenza di indossare un ciondolo con il sangue di Machine Gun Kelly, nell'intervista con Vogue l'attrice ha anche dichiarato di ingerire spesso e volentieri il sangue del proprio partner, pratica che a suo avviso ha un forte valore simbolico nel rapporto: "Immagino che bere il sangue l'uno dell'altra possa fuorviare il pensiero delle persone, potrebbero immaginarci con i calici in mano in stile Game of Thrones. Sono solo poche gocce in realtà".