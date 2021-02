Megan Fox, la star di Transformers dona a Machine Gun Kelly un ciondolo con il suo sangue

Il giorno di San Valentino il rapper Machine Gun Kelly ha pubblicato un post nel quale esprime il proprio amore nei confronti della fidanzata Megan Fox, mostrano un ciondolo che porta al collo contenente una goccia di sangue della star di Transformers e New Girl. Ovviamente il post e il bizzarro pegno d'amore ha attirato l'attenzione dei fan.

"Porto il tuo sangue attorno al mio collo" ha scritto nel post Machine Gun Kelly. Megan Fox ha apprezzato e risposto al messaggio d'amore del fidanzato:"Ecco il mio cuore, manifesto al di fuori del mio corpo, avvolto nella sagoma di un ragazzo insolitamente bello, magico, cinetico e torturato, etereo e pericoloso, senza regole, eterno, genio creativo. Il viaggio sarà probabilmente pericoloso ma non c'è destinazione senza di te".



Megan Fox e Machine Gun Kelly (all'anagrafe Colson Baker) è il primo San Valentino trascorso insieme. La coppia si è conosciuta alla fine del 2019 a Porto Rico, girando il videoclip Midnight in the Switchgrass. Sui social hanno ufficializzato la loro relazione lo scorso mese di luglio.

Fox aveva dato l'addio definitivo allo storico partner Brian Austin Green (Beverly Hills, 90210) qualche mese prima.

A novembre Fox ha chiesto il divorzio da Brian Austin Green, con il quale ha avuto tre figli, dal 2012 al 2016.

Lo scorso anno Megan Fox affermò di non essersi mai sentita aggredita da Michael Bay sul set di Transformers dopo le notizie sul loro burrascoso rapporto.