Megan Fox, la star di Transformers definisce 'karmica' la relazione con Machine Gun Kelly

Megan Fox ha confessato di credere nel destino in relazione al suo legame con il compagno, il rapper Machine Gun Kelly. L'attrice ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a CR Fashion Book, nella quale ha approfondito proprio alcuni aspetti della sua storia con Kelly, dopo la separazione dal marito Brian Austin Green.

"Penso che parte della nostra connessione venga naturale perché la nostra relazione è così karmica che il nostro spirito, le nostre anime, sono così intrecciate su quel piano superiore. Molto di tutto questo è gestito per noi dai nostri antenati e dagli spiriti e dalle energie che vegliano su di noi" ha dichiarato Fox. Diverso tempo fa Megan Fox confessò di essere interessata ad interpretare un personaggio Marvel o DC ed entrare nel mondo dei cinecomic.



Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono incontrati sul set di un film indipendente, Midnight in the Switchgrass nella primavera 2020. In seguito sono circolate voci sul fatto che i due fossero una coppia dopo la chiusura del set a causa della pandemia di COVID-19, generando una speculazione piuttosto accesa sulla separazione di Fox dal marito Brian Austin Green dopo 10 anni di matrimonio.

I due hanno reso pubblica la loro relazione nel giugno 2020, circa un mese dopo che Green aveva rivelato pubblicamente la separazione da Fox, avvenuta nel dicembre 2019.



Su Instagram spesso compaiono i siparietti tra i due fidanzati; Machine Gun Kelly ha preso in giro Megan Fox dopo la pubblicazione di un selfie della fidanzata a causa di un motivo esilarante.