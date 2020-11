Megan Fox, la star di Transformers chiede il divorzio da Brian Austin Green

Megan Fox ha chiesto ufficialmente il divorzio da Brian Austin Green, con il quale è sposata da dieci anni ma da cui si è separata già da tempo, iniziando una relazione con il rapper Machine Gun Kelly. La star di Transformers ha dato il via alle pratiche per il divorzio nella giornata di ieri a Los Angeles, secondo quanto riporta The Blast.

La coppia si sarebbe separata lo scorso anno e Megan Fox, 34 anni, ora sarebbe innamorata di Machine Gun Kelly, 30 anni, con il quale ha lavorato nel film Midnight in the Switchgrass.

La dichiarazione ufficiale del divorzio è stata resa pubblica ad un mese di distanza dall'accusa di Fox nei confronti dell'ex partner per pubblicato una foto di Halloween con il figlio minore online, accusandolo di usare i social media per farla passare come una madre assente.



"Perché Journey dev'essere in quella foto? Non è difficile ritagliarla. O scegliere una foto in cui non sono presenti [i figli]. Ho passato un bellissimo Halloween con loro ieri, eppure ho notato quanto siano assenti dai miei social media. So che ami i tuoi figli. Ma non capisco perché non puoi smettere di usarli per darti delle arie su Instagram" ha dichiarato Fox "Sei così intossicato dalla pervasiva narrazione di me come madre assente e tu come padre devoto dell'anno. Li hai metà del tempo. Congratulazioni, sei davvero un essere umano straordinario! Perché hai bisogno di internet ti amplifichi ciò che dovrebbe essere inesauribilmente evidente nel modo in cui i tuoi figli ti amano?" ha concluso l'attrice.

L'ex coppia aveva inizialmente chiesto il divorzio nel 2015, dopo cinque anni di matrimonio, riconciliandosi qualche mese dopo, annunciando la volontà di avere un terzo figlio.

Fox e Green hanno avuto Noah Shannon (2012), Bodhi Ransom (2014) e Journey River (2016). La star di Transformers e la star di Beverly Hills, 90210 si fidanzarono quando l'attrice aveva 18 anni.



Su Everyeye trovate la recensione di Transformers, primo film della saga con Megan Fox, e il ritorno di Beverly Hills, 90210.